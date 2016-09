Rivera dice a PP y PSOE que no cuenten con C's para una investidura no viable

Rivera : "Pido perdón por no poner de acuerdo al PP y al PSOE "

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al PP y al PSOE de que no van a poder contar con su partido para una nueva investidura que no sea viable y, por tanto, no participarán en los "fracasos" ni de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez.

"No lo vamos a hacer", ha recalcado Rivera durante sus cinco minutos de intervención en la segunda sesión de la investidura de Mariano Rajoy porque Ciudadanos no va a participar en este "teatro" si de lo que se trata es de seguir "en este bucle, pensando en las sillas y no en los españoles".