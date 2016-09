El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (c), la candidata a la presidencia de la Xunta, Cristina Losada (i), y el cabeza de lista por Ourense, Carlos Vázquez (d), durante el acto que han realizado en la Alameda de Ourense. EFE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "reflexione" y se ponga a trabajar para conseguir la gobernabilidad de España, pero no con un plan inviable, que parta de 85 escaños, de 350, el cual "insinúa, pero no se atreve a plantear".

"No vaya a ser que los suyos no lo quieran, no creo que sea viable, sinceramente", ha apuntado el líder de C's en Ourense, donde ha mantenido un encuentro con pymes, y ha añadido que hasta "44 partidos tendrían que ponerse de acuerdo" en ese eventual escenario para que existiese una alternativa frente al partido que ha ganado las elecciones estatales.