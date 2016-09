El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado hoy que hay "pocas novedades" en la formación de Gobierno, ya que Mariano Rajoy "parece que está esperando que le caiga del cielo la investidura" y Pedro Sánchez "no se mueve más allá de qué parte del 'no' no has entendido".

En una intervención pública antes de la reunión con el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Rivera ha reiterado que "lo único que impide que España se ponga en marcha es el personalismo de dos líderes políticos", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.