El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido hoy que España necesita un gobierno "con urgencia", pero no "cualquiera", sino uno "limpio, decente, dialogante, creíble y social" y "nunca lo podría presidir una persona como Mariano Rajoy".

En un mitin en Cerceda (A Coruña), donde ha arropado al candidato a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha dicho Sánchez que el no de su partido a investir presidente a Mariano Rajoy no obedece a una "cuestión personal" suya de enemistad con el actual titular del Gobierno en funciones, puesto que el tema no es "Pedro no se lleva bien con Rajoy".