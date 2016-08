El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha replicado hoy al candidato del PP, Mariano Rajoy, que si no sale investido presidente del Gobierno no es porque le estén bloqueando, sino porque carece de la mayoría suficiente para gobernar porque los españoles no han confiado en él.

"Si no cuenta con 176 diputados a favor para sacar adelante su candidatura será responsabilidad suya, no mire al PSOE", ha señalado en su turno de réplica a Rajoy en la segunda sesión del debate de investidura.