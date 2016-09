EFE | Madrid

El PNV se ha sumado hoy al "no es no" del PSOE y se ha comprometido a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy "hoy y el día 26 de septiembre", porque ellos "no conectan" la situación de elección de un gobierno español con las elecciones vascas, ni lo harán después de los comicios.