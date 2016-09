La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha dado de baja como militante del PP a petición de su partido, pero no ha abandonado el acta de senadora, pues haber renunciado a ella "podría entenderse como una asunción de culpabilidad", señala la exregidora.

Tras una mañana de rumores sobre la dimisión de Barberá, la Oficina de Prensa del Partido Popular ha emitido un comunicado antes de las 18.00 horas para anunciar que la exalcaldesa causaba baja del partido, pero no de la Cámara Alta. Un comunicado con el nombre de la propia Barberá en el que ella constata: "Expreso mi voluntad de NO DIMITIR (así, en mayúsculas) del Senado y de permanecer en él, tal y como me ampara la Ley, porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad". Añade justo a continuación: "He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido".