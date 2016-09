El primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, insistió hoy en que está dispuesto a reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abás, "para conversaciones directas y sin condiciones previas", según un comunicado de su oficina.

"Lo he dicho cientos de veces y lo reitero ahora. No me importa si el sitio es Holanda, Moscú o donde sea -eso no es un problema-, y ciertamente podría ser en Moscú. Se lo he dicho al presidente (ruso, Vladimir) Putin", afirmó durante un encuentro celebrado hoy en La Haya con su homólogo holandés, Mark Rutte, en el que puso en duda la disposición de Abás sobre la cuestión.