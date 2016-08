El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha dicho que su formación no se fía de Mariano Rajoy porque incumplió los compromisos adquiridos con Canarias en la investidura que le llevó al Gobierno.

Quevedo, que ha intervenido el último en el turno de portavoces integrados en el Grupo Mixto, ha reiterado su "no" a la investidura de Mariano Rajoy. "No queremos terceras elecciones pero no podemos apoyarle porque no compartimos su política, pero sobre todo porque no nos podemos fiar de usted", ha subrayado.