La escritora y activista canadiense Naomi Klein abrió hoy en Toronto la conferencia "6 Grados" con un discurso en el que criticó las políticas medioambientales de Canadá, la "cultura extractiva" del país y reclamó un "liderazgo atrevido".

Klein, autora de libros como "No Logo" (1999), que le dio fama internacional y se convirtió en uno de los principales escritos del movimiento antiglobalización, y del documental "The Take", sobre la ocupación de fábricas en Argentina, defendió la rápida transición de una economía basada en petróleo a otra de energías renovables.