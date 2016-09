El pasado, presente y futuro de Iberia se dieron hoy la mano en la fiesta que la aerolínea celebró en la embajada de España en Argentina para conmemorar el 70 aniversario de su primer trayecto de Europa a Latinoamérica, en un evento en el que no faltó un sentido homenaje a Paco de Lucía.

Representantes empresariales, políticos y del ámbito social y de la prensa se congregaron en un acto que inaugura de forma oficial las actividades que Buenos Aires acoge para celebrar las siete décadas desde que el 22 de septiembre de 1946 una aeronave de Iberia partió de Madrid con destino a la capital argentina por primera vez.

"Hoy celebramos nuestros 70 años en Buenos Aires, en Argentina, en Iberoamérica. 70 años desde que un avión de Iberia cruzó por primera vez el Atlántico y dio comienzo a un relato que ha ido ganando intensidad con el tiempo", expresó el presidente de Iberia, Luis Gallego, en su intervención en la embajada.

Gallego quiso remarcar que si bien hoy se conmemora "un gran pasado", es necesario pensar en el "gran futuro", por lo que "queda por vivir juntos" y por las "ilusiones, proyectos y realidades" que la aerolínea desea "seguir llevando entre dos orillas tan lejanas en lo geográfico pero tan cercanas en la esencia".

Conducido por la presentadora de televisión argentina Débora Pérez Volpin, en el acto también intervinieron los embajadores de España en Argentina, Estanislao de Grandes, y de Argentina en España, Ramón Puerta.

"Esta celebración es importante porque marca un acontecimiento que ha sido definitivo para establecer una relación más estrecha entre España y Argentina", señaló De Grandes, convencido de que la efeméride del 70 aniversario del primer vuelo de Iberia a Argentina y América Latina "es un ejemplo de la línea de bandera y representante maravilloso de la marca España".

Francisco Botas, de 76 años, tampoco faltó a la cita.

Este veterano español viajó con apenas seis años de edad en ese trayecto de 1946 y en el evento de hoy, entre las risas cómplices de los asistentes, relató las divertidas y entrañables anécdotas que recuerda de aquel intrépido primer gran viaje de su vida.

"A los seis años te sorprende todo, casi no había aviones y me llevaban de la mano y me sorprendió que me llevaron primero a Villa Cisneros (Sahara), la primera escala -a la que siguieron Natal y Río de Janeiro (Brasil)-, y vi por primera vez un hombre de color", comenzó relatando Botas, agradecido a Iberia por que lo acercó a un país como Argentina que dijo querer y adorar.

Para festejar estas siete décadas, un avión decorado con las banderas de los 16 países de la región donde la empresa tiene vuelos directos será en la mañana de este miércoles bautizado con el nombre de "Buenos Aires" tras aterrizar en el aeropuerto internacional de la capital argentina, donde será recibido por diversas autoridades, entre ellas la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti.

Además, seguidamente, el centro cultural CCK de Buenos Aires acogerá el foro informativo "70 años uniendo España y América latina", organizado por la Agencia Efe, y en el que además de Gallego y el presidente de Efe, José Antonio Vera, participarán responsables de compañías líderes de los sectores turístico y empresarial.

Luego se inaugurará la exposición fotográfica "70 años con América Latina" y ya por la tarde tendrá lugar la proyección del documental "La guitarra vuela. Soñando a Paco de Lucía", de Jorge Martínez y Javier Limón, cuyo relato gira en torno a La Maestro, la última guitarra que se fabricó para el universal músico español.

Como aperitivo, el guitarrista argentino Luis Salinas, quien participa en la película y es un gran seguidor de De Lucía, con quien mantuvo trato personal, encabezó hoy un pequeño recital en honor a su ídolo que puso la nota emotiva de la noche.

"Hoy damos comienzo a un nuevo capítulo de este relato", subrayó el presidente de Iberia, para añadir que coincide con un momento "histórico" para la compañía, el "resurgir de Iberia" como una aerolínea "rentable", que "aunque queda mucho por hacer", está "expandiéndose a todos los mercados en Asia y África".

"La aerolínea de la que todos ustedes son parte y han contribuido a construir", aseveró el alto representante de una compañía que el próximo año cumplirá 90 años.

No obstante, Gallego adelantó que en la tarde del miércoles tendrá oportunidad de verse con el presidente argentino, Mauricio Macri.

"La llegada del avión de mañana rememora una historia de 500 años entre Argentina y España pero también un crecimiento empresarial que lo debemos mirar con mucha simpatía", expuso por su parte el embajador Ramón Puerta, para quien "en la historia moderna" hay pocos ejemplos de un entendimiento "tan profundo" como el de ambos países.