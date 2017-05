8 may.- No es un camino pavimentado, no tiene señales claras ni etapas definidas, un camino que salta por sobre las fronteras de Francia e indica una nueva forma de hacer política y la necesidad imperiosa de dejar de lado los viejos caminos con una señalética engañosa.

Mi primera reacción, al igual que la de muchos, ante el triunfo de Emmanuel Macron fue de alegría, alegría por la derrota de una candidata que ofrecía el camino de la intolerancia en un país que vivió la intolerancia durante la ocupación alemana; del replegarse sobre sí mismos, en un país que fue fundador de la Unión Europea, que abrió sus fronteras y se abrió al mundo.

De alegría por la derrota de una candidata que representaba los valores más oscuros de la humanidad: racismo, aislacionismo, nacionalismo a ultranza; una candidata que hablando en contra de la elite de los poseedores de fortunas en el fondo representaba los intereses del gran capital.

Mi segunda reacción fue de alarma, alarma, puesto que Marine Le Pen alcanzó un 33,93 % logrando sumar a su ideario de extrema derecha a los descontentos, aquellos que se sienten amenazados por los jóvenes que habitan en los barrios periféricos de las grandes ciudades francesas, por aquellos que no tienen un trabajo estable o tienen un trabajo mal pagado, por aquellos que se sienten abandonados por la sociedad y se dejan tentar por los voladores de luces de aquellos políticos que se aprovechan de la miseria y desigualdad existente.

Mis sentimientos son encontrados, de alegría por la derrota de Le Pen, de alarma por la cantidad de gente que cerró los ojos a la historia y votó por una candidata que ofrecía blanquear su pasado y pintar de blanco el Palacio del Eliseo, la casa de gobierno francés.

De preocupación cuando veo que el nuevo camino indica que los partidos tradicionales se hunden ante una realidad que los supera, ante un nuevo mundo que exige sus derechos y al que ellos le ofrecen viejas recetas; una realidad que nos indica que el fantasma del populismo recorre Francia al igual que el resto del mundo.

Jean-Luc Mélenchon, un admirador de Hugo Chávez y del llamado Socialismo del siglo XXI, con un 19 % de los votos en la primera vuelta, representó una esperanza sin cambio. Al candidato de la izquierda le dolió la realidad, le golpeó la desesperanza refugiada en los departamentos subsidiados en los barrios periféricos, el olor a miseria que se pega en la ropa cuando se vive o se visita uno de ellos, ese olor a desesperanza que hace huir al visitante con vergüenza y con temor, no sin antes dejar un volante en que les ofrece un mejor futuro sabiendo que como máximo pintará la fachada para tapar el agrio color gris de la miseria.

A François Fillon, el candidato conservador a quien se daba por ganador antes de la primera vuelta, lo derrotaron su ego, su amor por el dinero, su ambición, y la de su familia, que confundieron el servir al Estado con el servirse de las arcas fiscales.

Caminos de desesperanza, de dolor, caminos de promesas rotas que nos dejan a merced de otra aventura populista o que nos hacen olvidar cuáles son las verdaderas intenciones de los nuevos-viejos fariseos que nos gobiernan. Le Pen ya ofreció crear un nuevo partido para pintar la fachada de dorado al igual que otro, otrora candidato, hoy presidente en los Estados Unidos.

Y sin embargo la esperanza existe, la esperanza, si sabemos canalizarla. Macron se separó, creó En marche y marcó la diferencia con el gobierno de Hollande que no respondió a las expectativas en él depositadas y profundizó la desigualdad en Francia.

Liberté, egalité, fraternité se lee en los frontis de los viejos y hermosos edificios en París, en las entradas de los liceos para recordarles a los estudiantes los valores más preciados de una sociedad, y sin embargo el racismo, el temor al que es diferente existe, la desigualdad campea en las banlieux lejos de los campos Elíseos y los beaux quartiers al igual que campea en el Bronx cerca de Manhattan en Nueva York.

Le chemin, un nuevo camino, en un año Macron, un joven político de 39 años creó un nuevo movimiento y lo puso en marcha, un camino que recorre la Francia desde la explanada del Louvre hasta los tristes edificios que acogen a los desposeídos en los barrios periféricos, a los jóvenes musulmanes que bajaron cantando con su voto en mano para derrotar al racismo y la xenofobia en la segunda vuelta.

Un camino que no se repliega en una espiral de muerte, un camino que se abre al mundo y atraviesa muros y fronteras, un camino en que lo viejo y lo nuevo pueden encontrarse derribando discursos y viejas consignas, un camino a construir, un camino que desde la explanada del Louvre llama a crear empleos, a cuidar de la salud física y moral de Francia, un camino que llama a preservar y desarrollar la cultura, un camino que no pretende ser modelo, un camino incierto; pero un camino que indica que se comienza a marchar por una nueva era en que cada uno es responsable de construir su futuro y el camino para alcanzarlo.

Hoy, mirando a los jóvenes en los Estados Unidos me pregunto si en el corto tiempo que nos separa de las próximas elecciones presidenciales lograrán sumar las fuerzas necesarias para enfrentar la ardua tarea de crear su propio camino, y si yo tendré la humildad y la fuerza necesaria para sumarme a ellos.

Al menos así lo espero.

Merci la France!

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)