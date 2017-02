7 feb.- Deshumanización y redención son los temas de "Land of Mine", largometraje danés nominado este año al Óscar "en lengua extranjera" -¿hay acaso algo "extranjero" en una lengua?-. En el mismo rubro compite "The Salesman", cuyo director iraní, que ya ganó el premio en 2012, no podría asistir a la ceremonia pues su país está entre las naciones peor vistas por el nuevo gobierno. Galardonar a Asghar Farhadi es una bandeja servida para protestar el vapuleado decreto.

Desde las listas de McCarthy hasta el uso constante de las guerras, el holocausto y la esclavitud como temáticas, sin olvidar la presidencia del actor Ronald Reagan, Hollywood y Washington son centros de poder que parecen relacionarse aplicando las tres leyes de Newton: inercia, dinámica y acción/reacción.

La alianza ha sido muy productiva: ningún medio de comunicación ha tenido más poder que el cine para expandir por el mundo el consumismo, las hamburguesas y el pragmatismo estadounidense, con alta rentabilidad para la Casa Blanca y Wall St., especialmente durante la guerra fría.

Pero no siempre Hollywood y Washington bailan juntos. En particular, el Óscar ha sido más polémico que ingenuo. Hoy, cuando el mercadeo sofoca la calidad, ¿es posible ganarse el premio sin tener una cuenta de Twitter para autopromoción? Sí, así parece, pero el asunto va más allá.

De entrada, la edición 2017 ha sido más política que muchas. Era un canto anunciado por las críticas de los actores negros, que se sintieron ignorados los últimos dos años y ya en enero de 2016 tomaron acciones para que ello no se repitiera, haciendo mucho ruido (acción/reacción).

Hasta el año pasado, 92 % de los miembros de la Academia eran blancos. Ahora, 89 %. Curiosamente, desde 2008 un blanco estadounidense no gana el Óscar al mejor director y no se ha visto a ese gremio quejarse...

Tras las presidenciales de noviembre, el fuego recibió más leña, con el ascenso de un empresario irónicamente salido de la farándula -pataleó porque su show nunca ganó el Emmy-, pero repudiado por la crema liberal hollywoodense que, aún muy frívola y millonaria, no dudó en protestarle en la capital menos de 24 horas después de su arribo. Dos semanas antes ya había caído más que la manzana de Newton al insultar un elegante discurso que clamaba justamente por respeto en la voz de Meryl Streep, la actriz más galardonada del planeta, de quien nadie habla mal, algo dificilísimo de encontrar en un terreno tan dado a los chismes y los escándalos.

Aunque no son la minoría más grande del país, los actores negros parecen haber resuelto su frustración: este año impusieron un récord al lograr 6 de las 20 nominaciones histriónicas (matemáticamente, es más difícil ser nominado que ganar el Óscar). Además, Barry Jenkins y su "Moonlight" pueden ser el primer director y la primera película con elenco afroamericano en llevarse esos trofeos. Triunfen quienes triunfen, es de esperar muchos discursos anti Washington en esta gala, seguidos de ladridos vía Twitter en respuesta (dinámica).

Los latinos, que demográficamente sí lideran, están mucho más rezagados que los negros en roles y tramas. Y aunque los mexicanos se han coronado como directores, Hollywood poco se ha ocupado de la gran tragedia latina, la dictadura cubana, la más larga del mundo. Más allá, apenas algunas películas han explorado traumas como la Operación Cóndor, las guerras civiles en Centroamérica o siquiera la inmigración no europea, o se han atrevido a adaptar literatura hispana en filmes clásicos como "Dr. Zhivago" (inercia). Ni siquiera en "lengua extranjera" han tenido mayor peso: apenas dos películas latinoamericanas han ganado el Óscar, siendo la minoría más grande del país.

De momento los latinos tienen la urgencia de un enemigo jurado en una Casa Blanca que decidió ser más blanca y nacionalista que nunca. Quizás ahora que Donald y Mickey lideran -el sueño de Walt Disney- y han declarado en contra de la hispanidad y los inmigrantes, Hollywood decida prestarles atención. Aunque sea para llevar la contraria y dinamizar la taquilla.

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)