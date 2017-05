11 may 2017

EFEUSA Los Ángeles 11 may 2017

El actor español Antonio Banderas interpretará al fundador de la prestigiosa marca italiana de coches Lamborghini en una película en la que también figurará como protagonista Alec Baldwin, informó hoy el medio especializado Deadline.

Bajo el título provisional de "Lamborghini - The Legend", este filme que dirigirá Michael Radford ("The Merchant of Venice", 2004) relatará la vida de Ferruccio Lamborghini y explorará cómo levantó su imperio automovilístico.