Celine Dion, Drake, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde son algunos de los artistas que se subirán este domingo al escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU), para la nueva edición de los premios Billboard.

Celine Dion, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de la película "Titanic", interpretará el célebre tema de su banda sonora "My Heart Will Go On", mientras que Cyrus cantará por primera vez en directo su nuevo sencillo, titulado "Malibu".