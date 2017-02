Fotografía cedida en donde aparece la compositora y pianista cubana Tania León, quien traslada a la ópera uno de los sucesos que marcó un hito en la historia de la lucha por la integración racial en Estados Unidos, la crisis de Little Rock, ocurrida hace seis décadas en Arkansas. EFE/Archivo T. León/SÓLO USO EDITORIAL

La compositora y pianista cubana Tania León traslada a la ópera uno de los sucesos que marcó un hito en la historia de la lucha por la integración racial en Estados Unidos, la crisis de Little Rock, ocurrida hace seis décadas en Arkansas.

"Es un proyecto difícil porque es un choque constante con lo que es la actitud del corazón humano. Es la historia de la humanidad vivir en conflicto", dice León, elegida por la University of Central Arkansas College of Fine Arts and Communication para este proyecto a largo plazo.