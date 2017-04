En las distancias cortas, Wentworth Miller y Dominic Purcell dejan ver las similitudes con sus personajes de "Prison Break". Miller posee el mismo halo de misterio que Michael Scofield, y Purcell es tan impulsivo como Lincoln Burrows: "Metería a Trump en la cárcel una temporada", dijo éste a Efe.

"Es un mentiroso, y no me gustan los mentirosos. Es un estafador, un vendedor de coches que está poniendo al país en riesgo. No actúa como un presidente y es increíblemente inmaduro", afirmó el intérprete australiano al ser preguntado por la persona que metería en prisión y jamás se esforzaría por tratar de liberar.