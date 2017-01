El actor estadounidense Richard Gere y su más reciente película, "Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", abrirán el próximo 3 de marzo el Festival de Cine de Miami, informaron hoy sus organizadores.

El director del festival, Jaie Laplante, resaltó hoy la trayectoria de cuatro décadas de Gere, al señalar que el también productor inició su carrera "con decisiones audaces que lo catapultaron al estrellato".