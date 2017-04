El cantante español Diego El Cigala regresa a Nueva York para presentar "Indestructible", su disco tributo a la salsa que dice le arrancó lágrimas de felicidad por juntarle con integrantes de las Estrellas de Fania, músicos de los que "ya no hay".

El cantaor aseguró a Efe que al enfrentarse por primera vez a ese grupo de músicos que le acompañaron en la grabación del álbum en Puerto Rico "me sentí nervioso, con miedo. Esos miedos me mantuvieron alerta pero también me dio mucha alegría porque ellos no se habían visto en muchos años".