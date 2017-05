El español Rodrigo Blaas dijo a Efe que el Emmy que acaba de ganar al mejor director de un programa de animación ("Trollhunters", de Netflix), un premio compartido con el mexicano Guillermo del Toro, es "una recompensa al trabajo de muchos años".

"Este proyecto comenzó hace siete años, cuando del Toro vio mi corto, 'Alma', y le gustó tanto que me dijo que comenzase a trabajar con él. La idea original era desarrollar aquel corto como una película, pero también me habló de un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. Era 'Trollhunters'. Me dijo: 'vente, cabrón'. Y así es imposible decirle que no", rememoró este granadino de 43 años.