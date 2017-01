El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Óscar por "El viajante", anunció hoy que no acudirá a la ceremonia en respuesta al veto decretado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de Irán y de otros países de mayoría musulmana. EFE/Archivo

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Óscar por "El viajante", anunció hoy que no acudirá a la ceremonia en respuesta al veto decretado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de Irán y de otros países de mayoría musulmana.

Farhadi, que inicialmente tenía previsto asistir a la gala que se celebrará en Los Ángeles el 26 de febrero, no lo hará incluso si recibiera una excepción a la nueva norma para poder viajar, según explicó en un comunicado remitido a The New York Times.