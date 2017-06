El universo de películas de terror que giran en torno a los personajes de "The Conjuring" se sigue expandiendo y ahora es el turno para "The Crooked Man", una presencia maligna que hizo su aparición por primera vez en "The Conjuring 2", informó hoy The Hollywood Reporter.

Mike Van Waes ha sido contratado para escribir el guion de la cinta sobre este personaje alto, delgado y amenazador al que encarnó el español Javier Botet en aquella película, dirigida por James Wan.