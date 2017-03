Fotografía cedida en donde aparece el barítono mexicano José Adan Pérez, dando vida al famoso Fígaro, durante una presentación de la comedia, ¡Fígaro! (90210). Un Fígaro mexicano e indocumentado, trabajando en Beverly Hills para un magnate de bienes raíces y su esposa actriz, protagoniza la adaptación de la ópera "Las bodas de Fígaro", que se presenta en un escenario de Nueva York el próximo 7 de abril. ¡Figaro! (90210) at The Duke on 42nd Street. EFE/Nick Shakra/SÓLO USO EDITORIAL