El actor californiano Josh Brolin interpretará al villano en la secuela de "Deadpool", según informó hoy la edición digital de la revista especializada The Hollywood Reporter. EFE/ARCHIVO/Pool

El actor californiano Josh Brolin interpretará al villano en la secuela de "Deadpool", según informó hoy la edición digital de la revista especializada The Hollywood Reporter.

Brolin se ha hecho con el papel de Cable, un personaje por el que aspiraban, entre otros, actores como Michael Shannon y David Harbour, y que finalmente dará al artista la oportunidad de encarnar a otro malvado del universo Marvel, después de interpretar a Thanos en "The Avengers" y "Guardians of the Galaxy".