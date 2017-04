Fotografía cedida por el museo Smithsonian en donde aparece la instalación de la artista japonesa Yayoi Kusama titulada "Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away" (Sala de espejos del infinito - Las almas de millones de años luz de distancia). Filas casi infinitas, circulares y silenciosas rodean cada maÒana, desde el pasado febrero, el museo Hishhorn de Washington, expectantes por entrar en el fascinante pero breve universo de la exposición "Infinity Mirrors", de la artista japonesa Yayoi Kusama. EFE/David Zwirner/Yayoi Kusam - Smithsonian/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS