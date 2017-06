Cristela Alonzo es toda una pionera. Fue la primera mujer méxico-estadounidense con un programa de televisión propio en EEUU ("Cristela"), y ahora, la artista de 38 años sigue rompiendo estereotipos con Cruz Ramírez, su personaje en "Cars 3", la nueva obra del estudio Pixar, de estreno el viernes.

"Soy de un pequeño pueblo fronterizo al sur de Texas (Hidalgo), así que nunca pensé que esto me pudiera pasar", confesó Alonzo en una entrevista con Efe. "No me parecía posible formar parte de algo así", añadió.