Un fanáticos de la banda de rock estadounidense The Doors muestra una copia del álbum debut de la banda hoy, miércoles 4 de enero de 2017, durante un homenaje en Venice Beach, California (EE.UU). La ciudad de Los Ángeles declaró hoy el "Day of The Doors" (Día de The Doors), coincidiendo con el 50 aniversario de su disco debut el 4 de enero de 1967, en un acto oficial al que asistieron los miembros de la legendaria banda John Densmore y Robby Krieger. EFE

Robby Krieger, guitarrista de la banda de rock estadounidense The Doors, participa de un homenaje a la banda hoy, miércoles 4 de enero de 2017, en Venice Beach, California (EE.UU). La ciudad de Los Ángeles declaró hoy el "Day of The Doors" (Día de The Doors), coincidiendo con el 50 aniversario de su disco debut el 4 de enero de 1967, en un acto oficial al que asistieron los miembros de la legendaria banda John Densmore y Robby Krieger. EFE