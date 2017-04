Fotografía sin fecha cedida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation de la actriz Michelle Rodríguez posando durante la promoción de la película "Smurfs: The Lost Village". EFE/Trae Patton / Columbia Pictures y Sony Pictures Animation/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La cartelera se renueva este fin de semana con la cinta de animación familiar "Smurfs: The Lost Village" y la comedia "Going in Style", protagonizada por Michael Caine y Morgan Freeman.

"Smurfs: The Lost Village", de Kelly Asbury, es la nueva aventura animada de los diminutos personajes de color azul, esta vez centrada en las dudas de Smurfette, que es la única chica en un pueblo totalmente habitado por chicos.