Han pasado casi 20 años desde que Mandy Moore irrumpiera en escena a golpe de estribillos pop para adolescentes, un pasado que recuerda con cariño mientras se consolida como actriz de primera gracias a la serie "This is Us", todo un fenómeno en EEUU que evitó que dejara la interpretación.

"Fue una etapa complicada. Me preguntaba si debía seguir haciendo esto, si debía retomar los estudios, volver a hacer música o sentar la cabeza y formar una familia. Estaba realmente confundida sobre la dirección que debía tomar mi vida", explicó la artista en una entrevista con Efe.