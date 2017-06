Jorge Modesto (i) y Larry Javier (d) posan frente a su obra, "Reliquias de la Princesa Tártara" hoy, jueves 8 de junio de 2017, durante la inauguración de la exposición de artistas cubanos: Celebration for On the Horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Pérez Collection, en el Museo de Arte Pérez, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE

Visitantes observan la obra "Isla", del artista Yoan Cappote, hoy, jueves 8 de junio de 2017, durante la inauguración de la exposición de artistas cubanos: Celebration for On the Horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Pérez Collection, en el Museo de Arte Pérez, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE