El elenco de la serie 'The Crown' posa con el premio que obtuvo a mejor serie dramática en la 74 edición en la 74 edición de los Globo de Oro. EFE

"The Crown" y "Atlanta", dos series novatas que competían contra reconocidas producciones con varias temporadas en su haber, lograron los galardones principales de televisión en la 74 edición de los Globos de Oro que se celebraron hoy en Los Ángeles (EE.UU.).

"The Crown", "Atlanta" y "The People v. O.J. Simpson" (mejor miniserie) obtuvieron dos reconocimientos por cabeza, aunque la que más estatuillas consiguió esta noche fue "The Night Manager", con tres galardones.