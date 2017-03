Fotograma cedido de unos nepalíes reunidos en la playa de Santa Lucía, en una escena del documental "The Lambirds", que cuenta la historia de unos 70 jóvenes asiáticos, en su mayoría nepalíes, que querían estudiar en Estados Unidos y por una estafa quedaron atrapados en una isla del Caribe. Cuando el andaluz Fini Maza, director de la película, se enteró de la historia de decenas de jóvenes asiáticos que esperaban cada día en Santa Lucía a las puertas de una academia que nunca abría y dormían en una iglesia decidió dejar su vida de publicista en Miami. Ahora Maza y el escritor y editor madrileño Juan Lazzaro anhelan llevar "The Lambirds" a los festivales de Berlín y Toronto y, por qué no, luchar por algún premio grande. EFE/The lambirds/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

