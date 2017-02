Tulsa (Britt Robertson, primer plano) y Gardner (Asa Butterfield) protagonizan la película "The Space in Between Us", que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y que en su elenco incluye también a Gary Oldman y Carla Gugino. EFE/STX Entertainment./ Jack English/SÓLO USO EDITORIAL

Ni naciendo en Marte se libra uno de lidiar con cuestiones tan terrenales como el amor. De eso trata "The Space Between Us", el filme en el que el primer ser humano nacido en el "planeta rojo" viaja a la Tierra para buscar a su familia y, sobre todo, a la chica de la que está enamorado.

Britt Robertson y Asa Butterfield forman la joven pareja protagonista de "The Space Between Us", que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y que en su elenco incluye también a Gary Oldman y Carla Gugino.