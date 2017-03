La modernización de "Godzilla" (2014) fue la semilla de un nuevo universo de monstruos que ruge ahora de nuevo con "Kong: Skull Island", protagonizada por un Tom Hiddleston que, en entrevista con Efe, advierte al público de que no verá al King Kong clásico: "La película es puro rock'n'roll". EFE/ARCHIVO

Esa franquicia, denominada "MonsterVerse" y creada por la productora Legendary y el estudio Warner Bros., verá en los próximos años el lanzamiento de "Godzilla: King of the Monsters" (2019) y "Godzilla vs. Kong" (2020).