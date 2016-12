El delantero de los Hawks de Atlanta, Kent Bazemore (C), conduce al delantero Tobias Harris (I) de Detroit y al guardia de Pistons de Detroit Reggie Jackson (D) de Italia durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA entre los Pistons de Detroit y los Hawks de Atlanta en Philips Arena. Atlanta, Georgia, USA, hoy 30 de diciembre de 2016. EFE Atlanta Hawks forward Kent Bazemore (C) drives between Detroit Pistons forward Tobias Harris (L) and Detroit Pistons guard Reggie Jackson (R) of Italy during the first half of the NBA basketball game between the Detroit Pistons and the Atlanta Hawks at Philips Arena in Atlanta, Georgia, USA, 30 December 2016. (Baloncesto, Italia, Estados Unidos) EFE