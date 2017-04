El guardia de los Celtics de Boston Isaiah Thomas (C) busca conducir alrededor de un guardia de los Knicks de New York Ron Baker (I) y su compañero de equipo Sasha Vujacic (D) en la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA entre los Celtics de Boston y los Knicks de New York en el Madison Square Garden en Nueva York, EE.UU., hoy 02 de abril de 2017. EFE