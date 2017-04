El golfista estadounidense Charley Hoffman se ha colocado de líder, con siete bajo par, en la primera jornada del Masters, a cuatro golpes del segundo, su compatriota William McGirt.

"Me siento especial aquí. He logrado poner la bola en los sitios que quería y no he tenido miedo a los putts cortos", dijo Hoffman al final de una de las mejores primeras rondas de la historia del Masters de Augusta.