La expedición de los Patriots de Nueva Inglaterra ya se encuentra en Houston, donde llegó con el mariscal de campo estelar al frente y tras haberse despedido de los seguidores en Foxborough (Massachusetts) a los que les aseguró que lucharían más que nunca por llevarles un nuevo título del Super Bowl.

Brady en el acto de despedida ante los aficionados recordó que el camino recorrido durante toda la temporada no había sido fácil, pero que estaban más motivados que nunca de luchar al máximo por conseguir el "One More" que reza en su eslogan de cara a la disputa del Super Bowl LI, el noveno en la historia del equipo y el séptimo en la carrera del legendario pasador.