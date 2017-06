Después de varios días de incógnita, el veterano golfista estadounidense Phil Mickelson ha confirmado que no podrá participar en el Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa a partir de hoy en Erin Hills, Wisconsin.

Mickelson, con 23 participaciones consecutivas en el US Open, ha decidido no perderse la ceremonia de graduación de su hija en California y no podrá llegar a tiempo a su salida prevista para poco después de las dos de la tarde locales.