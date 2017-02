El ex pelotero estelar de los Yanquis de Nueva York, Alex Rodríguez, se unió al campo de entrenamientos de su ex equipo, pero aseguró que no regresará a vestir la camiseta.

Rodríguez, de 41 años de edad, indicó que hay "cero" posibilidades de que cambie de opinión y dijo que su retirada del béisbol de las Grandes Ligas fue definitiva.