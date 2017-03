Serena Williams será baja de última hora en el torneo de tenis de Indian Wells (California) y el de Miami (Florida) debido a una lesión en la rodilla izquierda, anunció hoy la organización en un comunicado.

"Tristemente tengo que retirarme del BNP Paribas Open en Indian Wells y del torneo de Miami", indicó la estadounidense. "No he podido entrenar debido a mis rodillas y me decepciona no poder estar allí. Seguiré hacia adelante siendo positiva. Espero estar de vuelta tan pronto como pueda", añadió la número uno del mundo en el comunicado emitido por el torneo.