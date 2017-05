Fernando Alonso, en su anhelo por convertirse en el piloto "más completo del mundo" y hacerse con la "Triple Corona", competirá este domingo en un circuito con un gran legado cinematográfico, recordado especialmente por Paul Newman y su película "Winning".

El mítico óvalo de 2,5 millas de Indianápolis fue el escenario de historias de Hollywood desde el cine mudo ("Racing Hearts", 1922) hasta el cine de animación ("Turbo", 2013), y atrajo a actores legendarios como James Cagney ("The Crowd Roars", 1932), James Stewart ("Speed", 1936), Mickey Rooney ("The Big Wheel", 1949) o Clark Gable ("To Please a Lady", 1950), aunque fue Newman quien dejó una mayor impronta.