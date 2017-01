La versión en español de la página web de la Casa Blanca ha desaparecido de internet poco después de que el nuevo presidente, Donald Trump, tomara este viernes posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.