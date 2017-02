"La La Land" tiene en su mano lograr el denominado "Big Five" ("los cinco grandes"), en referencia a las cinco principales categorías de los Óscar (mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guion), un logro que únicamente han logrado tres cintas en la historia.

A lo largo de la historia, 43 largometrajes han logrado nominaciones en esos cinco campos, pero únicamente "It Happened One Night" (1935), "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1976) y "The Silence of the Lambs" (1992) lograron la proeza de llevarse todas esas estatuillas.