La aristócrata cubana María Elena de Cárdenas, a la que la justicia española ha reconocido derechos sobre tres marquesados, uno de ellos hasta ahora en manos de la empresaria Alicia Koplowitz, recuerda a sus casi 98 años que de niña quería ser sevillana como su madre.

"Ella me decía, no, no puede ser, son cosas de la vida, tú eres mitad y mitad", dice a Efe esta habanera de pelo blanco y sonrisa y ojos vivos en la casa de estilo andaluz donde vive en Coral Gables, una ciudad residencial aledaña a Miami.