Siempre orgullosa de ir por libre y de ser un verso suelto en el cine estadounidense, la actriz latina Michelle Rodríguez explicó en una entrevista con Efe que entró en Hollywood "por la puerta de atrás" y que no cree que sea su mundo "para nada". EFE/Trae Patton / Columbia Pictures y Sony Pictures Animation/ SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Siempre orgullosa de ir por libre y de ser un verso suelto en el cine estadounidense, la actriz latina Michelle Rodríguez explicó en una entrevista con Efe que entró en Hollywood "por la puerta de atrás" y que no cree que sea su mundo "para nada".

"Yo no encajo aquí (en Hollywood). Yo entré por la puerta de atrás. Simplemente estoy trabajando porque tengo muchos amigos que me quieren y hacemos magia juntos. Pero este no es mi mundo, para nada", dijo Rodríguez al considerar que "siempre" se ha sentido diferente y "rara" dentro de la industria del cine de EE.UU.