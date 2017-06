La secuela del documental "An Inconvenient Truth", titulada "An Inconvenient Sequel: Truth to Power", incluirá la polémica decisión del presidente, Donald Trump, de retirar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático, informó hoy la web especializada Variety.

La obra llegará a las salas el 28 de julio, pero el estudio Paramount Pictures modificará la cinta para incluir elementos referidos a la decisión tomada por Trump.