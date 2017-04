Fotografía cedida por el servicio de noticias del New York Times hoy, lunes 10 de abril de 2017, del fotógrafo freelance Daniel Berehulak, del The New York Times, ganador del premio Pulitzer de fotografía Breaking News de 2017, por su trabajo titulado "They're Slaughtering Us Like Animals". Su fotografía documentó la represión asesina contra las drogas en Filipinas. Los ganadores fueron revelados en la Universidad de Columbia en Nueva York hoy, lunes 10 de abril de 2017. EFE/NYT / SOLO USO EDITORIAL/PARA USO SÓLO RELACIONADO CON HISTORIAS DE LOS PREMIOS PULITZER 2017/PROHIBIDO SU USO POR MAGS/NO VENTAS/NO ARCHIVO