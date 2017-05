12 may 2017

EFEUSA Los Ángeles 12 may 2017

La intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy ("Split", 2016) y la actriz británica Maisie Williams ("Game of Thrones") protagonizarán "New Mutants", un filme derivado de la trama central de la saga "X-Men", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Este "spin-off" contará con la dirección de Josh Boone ("The Fault in Our Stars", 2014) y comenzará a rodarse en julio ya que su estreno está previsto para el 13 de abril de 2018.