El presidente electo, Donald Trump, no contará con los nombres de artistas internacionales y personajes reconocidos durante los actos de celebración de su toma de posesión que tendrán lugar esta semana, aunque estará rodeado de algunas estrellas del "country" nacional.

El acto "Make America Great Again! Welcome Celebration" (Hacer EEUU grande otra vez. Celebración de Bienvenida) tendrá lugar el jueves, en la víspera de la investidura, y hasta este viernes no contaba con ningún personaje reconocido.